Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagvormittag höher
Die Aktie von Rheinmetall zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 1.771,00 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 1.771,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1.787,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 1.780,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 16.953 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (2.008,00 EUR) erklomm das Papier am 03.10.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 13,38 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.11.2024 (463,80 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 73,81 Prozent sinken.
Rheinmetall-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 11,37 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 2.174,44 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.
Rheinmetall veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,90 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 2,43 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,23 Mrd. EUR umgesetzt.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 29,55 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie
Nach kräftigem Kurseinbruch: Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT wieder auf der Gewinnerstraße
Neues EU-Programm, Ukraine-Hoffnungen & Co.: So reagieren Aktien von HENSOLDT, RENK & Rheinmetall
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Blick nach neuen Rüstungszusagen an Ukraine
Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Nachrichten zu Rheinmetall AG
Analysen zu Rheinmetall AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.10.2025
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.2025
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.10.2025
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.2025
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.2025
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.10.2025
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.2025
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.10.2025
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.2025
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.2025
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.09.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|08.08.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|17.06.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|09.05.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|29.04.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.06.2019
|Rheinmetall Reduce
|Oddo BHF
|25.01.2017
|Rheinmetall Sell
|Deutsche Bank AG
|06.11.2015
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|12.08.2015
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|01.06.2015
|Rheinmetall verkaufen
|Credit Suisse Group
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen