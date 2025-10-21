Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagvormittag höher

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 1.771,00 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 1.771,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1.787,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 1.780,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 16.953 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (2.008,00 EUR) erklomm das Papier am 03.10.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 13,38 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.11.2024 (463,80 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 73,81 Prozent sinken.

Rheinmetall-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 11,37 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 2.174,44 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Rheinmetall veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,90 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 2,43 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,23 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 29,55 EUR in den Büchern stehen haben wird.

