Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag im Plus

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 1.792,00 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 1.792,00 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1.798,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 1.792,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 9.652 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Bei 2.008,00 EUR erreichte der Titel am 03.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 12,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.11.2024 (463,80 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 286,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 8,10 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 11,37 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 2.174,44 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 07.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,90 EUR, nach 1,43 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,43 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,23 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 29,55 EUR fest.

