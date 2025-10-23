Rheinmetall Aktie News: Anleger greifen bei Rheinmetall am Donnerstagmittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 1.773,50 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 1.773,50 EUR. Bei 1.800,50 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 1.792,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 40.406 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 03.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2.008,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 13,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.11.2024 bei 463,80 EUR. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 73,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Rheinmetall-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 8,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 11,37 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 2.174,44 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 07.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 2,90 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 1,43 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,43 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rheinmetall einen Umsatz von 2,23 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Rheinmetall am 06.11.2025 präsentieren. Am 05.11.2026 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2025 29,55 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

