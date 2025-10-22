DAX24.331 ±0,0%Est505.685 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,82 -4,3%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.200 -0,5%Euro1,1586 -0,2%Öl62,12 +0,8%Gold4.078 -1,1%
Kursentwicklung im Fokus

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochmittag mit Kursplus

22.10.25 12:04 Uhr
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochmittag mit Kursplus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Plus bei 1.822,00 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 1.822,00 EUR. Die Rheinmetall-Aktie legte bis auf 1.840,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1.810,00 EUR. Bisher wurden heute 67.342 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 2.008,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.11.2024 bei 463,80 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 74,54 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Rheinmetall-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 11,37 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 2.174,44 EUR an.

Rheinmetall ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,90 EUR gegenüber 1,43 EUR im Vorjahresquartal. Rheinmetall hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,43 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte Rheinmetall die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 29,55 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
15.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
