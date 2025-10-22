Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall reagiert am Vormittag positiv

Aktie im Blick

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,9 Prozent auf 1.833,00 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,9 Prozent auf 1.833,00 EUR. Die Rheinmetall-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1.838,50 EUR. Bei 1.810,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17.540 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 2.008,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,55 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.11.2024 bei 463,80 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 74,70 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Rheinmetall-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 11,37 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 2.174,44 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 07.08.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,90 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,43 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Rheinmetall im vergangenen Quartal 2,43 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rheinmetall 2,23 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 29,55 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

