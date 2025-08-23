DAX24.326 -0,2%ESt505.467 -0,4%Top 10 Crypto15,83 -4,1%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin95.330 -1,6%Euro1,1700 -0,2%Öl68,13 +0,5%Gold3.365 -0,2%
Podcast

Hot Stocks heute: Trade der Woche - Intel wird zum strategischen Asset der US-Regierung

25.08.25 14:06 Uhr
Hot Stocks heute: Trade der Woche - Intel wird zum strategischen Asset der US-Regierung | finanzen.net

NVIDIA, Microsoft, Apple, Alphabet und Amazon vereinen 30% Gewicht im S&P 500.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intel Corp.
21,61 EUR 0,29 EUR 1,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P 500
6.466,9 PKT 96,7 PKT 1,52%
Charts|News|Analysen

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir wieder über Intel. Für mehr Details, hört doch mal rein!


Listen on Apple Podcasts
Podcast Hot Bets bei Google Podcasts
Podcast Hot Bets auf Spotify

Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere finanzen.net Hot Bets. Damit verpasst Du auch künftig keine Folge mehr auf der von Dir genutzten Podcast-Plattform.

Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

In eigener Sache

