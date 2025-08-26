DAX24.265 -0,4%ESt505.463 -0,5%Top 10 Crypto15,83 -4,1%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin95.420 -1,5%Euro1,1701 -0,2%Öl67,86 +0,1%Gold3.362 -0,3%
Stimmung aufgehellt

ifo-Geschäftsklima steigt im August wider Erwarten

25.08.25 10:11 Uhr
ifo-Geschäftsklima legt im August überraschend zu | finanzen.net

Die Stimmung in den Führungsetagen der deutschen Wirtschaft hat sich im August überraschend aufgehellt.

Der ifo-Geschäftsklimaindex stieg auf 89,0 (Vormonat: 88,6) Punkte, wie das Münchner ifo Institut nach seiner monatlichen Umfrage unter rund 9.000 Managern mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen Rückgang auf 88,3 Punkte erwartet.

Wer­bung

"Der Anstieg war auf verbesserte Erwartungen der Unternehmen zurückzuführen", sagte ifo-Präsident Clemens Fuest. "Die aktuelle Lage wurde hingegen geringfügig schlechter eingeschätzt. Die Erholung der deutschen Wirtschaft bleibt schwach."

Der ifo-Index ist das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer und gilt als zuverlässiger Indikator für die Entwicklung der nächsten sechs Monate. Der Index zur Beurteilung der aktuellen Lage der befragten Unternehmen sank im August auf 86,4 (86,5) Punkte. Ökonomen hatten einen stärkeren Rückgang auf 86,0 erwartet. Der Index für die Geschäftserwartungen stieg auf 91,6 (90,7) Zähler. Die befragten Volkswirte hatten hingegen einen Rückgang auf 90,2 Punkte vorhergesagt.

Rückgang beim verarbeitenden Gewerbe

Im verarbeitenden Gewerbe ist der Index leicht gesunken. Die Unternehmen zeigten sich etwas weniger zufrieden mit den laufenden Geschäften. Auch die Erwartungen wurden leicht nach unten korrigiert. Bei der Auftragsentwicklung zeichnet sich weiterhin keine Belebung ab. Bei den Investitionsgüterherstellern verbesserte sich die Stimmung merklich.

Wer­bung

Im Dienstleistungssektor hat sich das Klima etwas verschlechtert. Auf der einen Seite wurde die aktuelle Lage merklich besser beurteilt. Auf der anderen Seite fielen die Erwartungen skeptischer aus. Bei den Architektur- und Ingenieurbüros stieg der Geschäftsklimaindikator.

Im Handel ist das Geschäftsklima gesunken. Grund dafür waren schlechter laufende Geschäfte. Die Erwartungen fielen hingegen etwas weniger negativ aus.

Im Bauhauptgewerbe gab der Index nach vielen Monaten etwas nach. Die Unternehmen zeigten sich weniger zufrieden mit der aktuellen Lage. Der Ausblick auf die kommenden Monate hellte sich auf.

DOW JONES

