DAX24.263 -0,4%ESt505.462 -0,5%Top 10 Crypto15,83 -4,1%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin95.420 -1,5%Euro1,1697 -0,2%Öl67,88 +0,1%Gold3.362 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 Palantir A2QA4J Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX verbucht Abschläge -- Hang Seng schließt stark -- Lufthansa ordnet sich wohl neu -- UniCredit erhöht direkten Commerzbank-Anteil -- Bayer, RWE, Lucid, Nordex, Orsted, Vestas, Rio Tinto im Fokus
Top News
Neuer Großaktionär: US-Regierung hält zehn Prozent an Intel - Intel-Aktie zieht an Neuer Großaktionär: US-Regierung hält zehn Prozent an Intel - Intel-Aktie zieht an
Bayer-Aktie im Anlegerfokus: Milliardenprozesse um PCB und Roundup belasten den Konzern Bayer-Aktie im Anlegerfokus: Milliardenprozesse um PCB und Roundup belasten den Konzern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Weitere Verluste

Bitcoin gibt weiter nach - Aussicht auf US-Zinssenkung stützt nur zeitweise

25.08.25 09:28 Uhr
Bitcoin weiter unter Druck: Zinssenkungshoffnungen aus den USA verpuffen | finanzen.net

Der Kurs des Bitcoin ist am Montag weiter gefallen. Die älteste und bekannteste Kryptowährung knüpfte damit an die Kursverluste vom Wochenende an.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
89.564,0819 CHF -1.440,8127 CHF -1,58%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
95.420,1056 EUR -1.442,0376 EUR -1,49%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
82.712,1623 GBP -1.236,9718 GBP -1,47%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
16.441.217,1193 JPY -260.255,3154 JPY -1,56%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
111.647,5134 USD -1.772,7390 USD -1,56%
Charts|News
CHF/BTC (Schweizer Franken-Bitcoin)
0,0000 BTC 0,0000 BTC 1,59%
Charts|News
EUR/BTC (Euro-Bitcoin)
0,0000 BTC 0,0000 BTC 1,55%
Charts|News
GBP/BTC (Britische Pfund-Bitcoin)
0,0000 BTC 0,0000 BTC 1,51%
Charts|News
JPY/BTC (Japanischer Yen-Bitcoin)
0,0000 BTC 0,0000 BTC 1,37%
Charts|News
USD/BTC (US-Dollar-Bitcoin)
0,0000 BTC 0,0000 BTC 1,55%
Charts|News

Am Morgen wurde der Bitcoin auf der Handelsplattform Bitstamp bei knapp unter 112.000 Dollar gehandelt, nachdem er am Sonntag noch zeitweise mehr als 115.000 Dollar gekostet hatte.

Die gestiegenen Markterwartungen an eine Zinssenkung in den USA nach einer Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell konnten dem Bitcoin damit nur für kurze Zeit Auftrieb verleihen. Am Freitag war der Kurs der Kryptowährung noch deutlich gestiegen bis auf knapp über 117.000 Dollar, nachdem Powell auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole die Risiken für den US-Arbeitsmarkt hervorgehoben und damit die Marktspekulation auf eine Zinssenkung im September spürbar verstärkt hatte. Die Aussicht auf sinkende Zinsen erhöht in der Regel die Nachfrage nach Kryptowährungen, die keine Marktzinsen abwerfen.

Nach dem Anstieg am Freitag ging es bereits am Samstag wieder nach unten mit dem Bitcoin. Der Kurs entfernte sich damit vom Rekordhoch, das Mitte des Monats bei über 124.000 Dollar erreicht worden war.

/jkr/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Jaruwan Jaiyangyuen / Shutterstock.com, Hi my name is Jacco / shutterstock.com