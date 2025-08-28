DAX aktuell

Der deutsche Leitindex, der am Vortag noch auf ein Zweiwochentief gefallen war, notierte zur Wochenmitte weitgehend leichter und schloss den Tag schwächer ab.

An der Frankfurter Börse bewegte sich der DAX zum Handelsstart am Mittwoch marginale 0,09 Prozent höher bei 24.174,62 Punkten und rutschte im weiteren Verlauf unter die Nulllinie. Schlussendlich verlor das Börsenbarometer 0,44 Prozent auf 24.046,21 Zähler.

Im Tagestief ging es bis auf 23.977,99 Einheiten abwärts und somit unter die vielbeachtete 24.000er-Marke.

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Indexpunkten.

Alle Augen auf NVIDIA-Bilanz am Abend

Am Mittwoch zeigten sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt zögerlich. Sie warten auf die Quartalszahlen von NVIDIA, die am Abend erwartet werden. Der US-amerikanische Halbleiterhersteller gilt als Profiteur des KI-Booms.

Die Erwartungen sind hoch nach einer Berichtssaison, in der große Technologieunternehmen ihre Investitionen in Künstliche Intelligenz verdoppelt haben. "Bei der aktuellen Bewertung muss NVIDIA die Konsensschätzungen übertreffen und anschließend einen noch optimistischeren Ausblick geben, um den Aktienkurs auf diesem Niveau zu halten", schrieb Dave Sekera, Chefmarktstratege USA bei Morningstar. "Der Markt will Details zum Status der H20-Chips, die nach China verkauft wurden."

Trump mit Angriff auf Fed weiter im Blick

Derweil wird an den Finanzmärkten weiter über die Attacken von US-Präsident Trump gegen Fed-Mitglieder wie Lisa Cook diskutiert. "Die Märkte haben noch nicht richtig eingepreist, was immer stärker wie ein Bruch mit der Unabhängigkeit der Fed aussieht", kommentierten die Analysten von Evercore ISI dazu. Marktstratege Robert Savage von BNY sieht in Trumps Vorgehen "einen historischen Test der Präsidenten-Macht".

Anlegern fehlen die Impulse

Finanzexperte Andreas Lipkow beschrieb die Lage an der hiesigen Börse gegenüber der dpa als "stabile Seitenlage", da es kaum nennenswerte Impulse für den Handel gab. Daher fokussieren sich die Anleger stark auf die wenigen vorhandenen Nachrichten und Ereignisse.

