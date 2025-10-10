DAX24.625 +0,1%Est505.631 +0,1%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,81 +1,6%Nas23.025 -0,1%Bitcoin104.949 -0,3%Euro1,1577 +0,1%Öl64,95 -0,4%Gold3.993 +0,4%
Heute im Fokus
DAX etwas fester -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Tesla: US-Verkehrsaufsicht untersucht "Autopilot" -- Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, SoftBank, VW, BP, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
So viel Gewinn hätte eine Investition in Uniswap von vor 5 Jahren eingebracht So viel Gewinn hätte eine Investition in Uniswap von vor 5 Jahren eingebracht
Avalanche: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren hätten Avalanche: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren hätten
DAX aktuell

Stabilisierung nach Rekordhoch: DAX leicht freundlich - Weg für 25.000 Punkte frei?

10.10.25 10:27 Uhr

10.10.25 10:27 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Freitag an Börse Frankfurt - DAX nach Rekordhoch stabil - sind 25.000 Punkte weiter möglich? | finanzen.net

Der DAX legt nach der jüngsten Rekordjagd am letzten Handelstag der Woche eine Verschnaufpause ein und zeigt sich kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.634,1 PKT 22,8 PKT 0,09%
Charts|News|Analysen

Mit dem DAX geht es am Freitag an der Frankfurter Börse zunächst um 0,22 Prozent auf 24.664,23 Punkte aufwärts. Im weiteren Verlauf zeigt sich das Börsenbarometer leicht freundlich.
Im Donnerstagshandel hatte der Leitindex bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich ging er bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Verhaltener Handel erwartet

In den USA hatten die Anleger am Donnerstag nach der jüngsten Rekordjagd im Technologiesektor etwas vorsichtiger agiert. Auch in Asien waren am Morgen überwiegend Abgaben zu verzeichnen. Experten sehen bereits Anzeichen für eine Überhitzung des Marktes, entsprechend zurückhaltenden sind die Anleger aktuell.

25.000-Punkte-Marke voraus? - Bilanzsaison vor der Tür

Anleger agieren vor der anstehenden Berichtssaison hierzulande und in Übersee eher vorsichtig. Statistisch gesehen könnte das Schlussquartal für den DAX aber erfreulich werden: "Im Schnitt gewann der deutsche Leitindex im vierten Quartal vier Prozent hinzu", schrieb Analyst Jochen Mörsch von HQ Trust kürzlich.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com, Julian Mezger für Finanzen Verlag

Mehr zum Thema DAX 40

DAX - Hochlauf bis 25.000 Punkte?
