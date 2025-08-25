MTU-Aktie verliert dennoch: Moody’s stuft MTU von Baa3 auf Baa2 hoch
Moody's gesteht MTU Aero Engines eine höhere Bonitätsnote zu.
Werte in diesem Artikel
Wie die Ratingagentur mitteilte, hat sie die Einstufung für den Triebwerkshersteller auf Baa2 von Baa3 erhöht. Der Ausblick wurde auf stabil von positiv gesenkt.
Moody's verwies zur Begründung auf die anhaltend starke Performance von MTU und die Erwartung, dass sich dieser Trend in den kommenden Quartalen fortsetzen werde. Von dem Rückschlag mit dem GTF-Turbofan-Triebwerk, das 2023 für eine Einmalbelastung von 932 Millionen Euro sorgte, habe sich MTU schnell erholt.
Mit Blick auf die US-Handelspolitik sei mit dem Abkommen mit der EU, das Flugzeuge und Flugzeugteile von den Zöllen ausnimmt, ein wichtiger Unsicherheitsfaktor für MTU weggefallen.
Die MTU-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,39 Prozent tiefer bei 383,10 Euro.
DOW JONES
Weitere MTU Aero Engines News
Bildquellen: MTU Aero Engines
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|MTU Aero Engines Buy
|UBS AG
|14.08.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.2025
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.2025
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
