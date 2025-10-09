DAX24.622 +0,1%Est505.652 ±0,0%MSCI World4.352 ±-0,0%Top 10 Crypto16,90 -2,2%Nas23.043 +1,1%Bitcoin104.865 -1,2%Euro1,1615 -0,1%Öl66,48 +0,6%Gold4.031 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BMW 519000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Ottobock BCK222 Diginex A40PU6 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Fed-Protokoll: DAX mit neuem Allzeithoch -- Asiens Börsen im Plus -- Ottobock-Aktie mit IPO -- HSBC plant Milliardenübernahme -- Rheinmetall & Co., BYD, Gerresheimer im Fokus
Top News
DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EON SE von vor 5 Jahren abgeworfen DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EON SE von vor 5 Jahren abgeworfen
SMI-Papier Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Partners Group von vor einem Jahr eingebracht SMI-Papier Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Partners Group von vor einem Jahr eingebracht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MÄRKTE EUROPA/DAX beendet Seitwärtsphase mit Allzeithoch

09.10.25 10:02 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
195,65 EUR 2,15 EUR 1,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bayer
28,05 EUR 0,61 EUR 2,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Continental AG
56,32 EUR -0,70 EUR -1,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Gerresheimer AG
32,82 EUR -4,62 EUR -12,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HelloFresh
7,72 EUR 0,48 EUR 6,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Henkel KGaA St.
63,45 EUR -1,05 EUR -1,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HSBC Holdings plc
11,58 EUR -0,80 EUR -6,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
109,35 EUR 1,15 EUR 1,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Die seit Juli andauernde Konsolidierung am deutschen Aktienmarkt ist beendet. Der DAX steigt am Donnerstag im frühen Xetra-Handel um 0,1 Prozent auf 24.630 Punkte und markiert Alzeithochs. Damit schließt sich der DAX den starken Vorgaben mit Rekordständen der Nasdaq-Indizes, im Nikkei oder auch in Taiwan an. Zudem hat der Euro-Stoxx-50 seine Seitwärtsphase schon in der vergangenen Woche mit Allzeithochs verlassen, er gewinnt nun 0,1 Prozent auf 5.654 Punkte.

Wer­bung

Gestützt wird die Stimmung vom Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank (Fed). Aus dem Protokoll werden Signale für weitere Zinssenkungen herausgelesen. Für Marktstratege Troy Ludtka von SMBC Nikko ist die Kernaussage, dass aus Sicht der Fed "der Arbeitsmarkt sich verschlechtert und die Inflation sich entweder verbessert oder zumindest nicht schlimmer wird." In den USA waren daraufhin einmal mehr Technologiewerte gesucht.

In Europa könnte es weiter nach oben gehen, nachdem sich die Entspannung der Regierungskrise in Frankreich weiter positiv auswirkt. Der noch amtierende Premier Lecornu hatte am Vorabend versichert, binnen 48 Stunden eine Lösung zu präsentieren. Der CAC-40 steigt um 0,3 Prozent.

Auf der Gewinnerseite im Euro-Stoxx-50 steigt der Index der rohstoffnahen Basic Resources um weitere 0,9 Prozent. Der Index der Reise- und Freizeitaktien profitiert mit einem Plus von 0,7 Prozent von der Entspannung im Nahen Osten.

Wer­bung

HSBC drückt Banken-Index

Dagegen verliert der Stoxx-Banken-Index 1,3 Prozent. Das liegt am Index-Schwergewicht HSBC. Sie geben in London 6,5 Prozent ab. Die Bank will die Tochter Hangseng Bank von der Börse nehmen. Deren Kurs steigt in Hongkong um 27 Prozent.

Im DAX steigen Siemens Energy um 1,3 Prozent auf 109,80 Euro, die RBC empfiehlt den Titel mit einem Kursziel von 130 Euro zum Kauf. Henkel ziehen um 1,1 Prozent an und Adidas um 1,2 Prozent. Bayer erholen sich um 1,4 Prozent. Auf der anderen Seite geben Conti 1,5 Prozent ab.

Gerresheimer brechen zweistellig ein

Gerresheimer brechen nach einer weiteren Gewinnwarnung um 12 Prozent ein. Von den Analysten von Bernstein heißt es dazu, das Verpackungsunternehmen habe "in einem disaströsen Jahr" drei Gewinnwarnungen in Folge abgeliefert. Unter anderem solle für das dritte Quartal der Umsatz 4,3 Prozent unter Marktkonsens liegen, das adjustierte EBITDA 11,2 Prozent und der Gewinn je Aktie sogar 22 Prozent darunter.

Wer­bung

Der erneut gesenkte Ausblick für das Gesamtjahr sieht nun ein Umsatzminus von 2 bis 4 Prozent vor, nachdem zuvor ein Wachstum von null bis 2 Prozent erwartet worden war. Der neue CFO habe sofortige Maßnahmen zur Cash-Sicherung angekündigt. Bernstein sieht nun die Gefahr von vorzeitigen Vertragsauflösungen durch die Pharma-Industrie. Darüber verstehe man nicht, warum der Vorstand noch keine weiteren Schritte nach der Bafin-Untersuchung unternommen habe. Die Analysten planen, ihre Schätzungen für Gerresheimer anzupassen.

Hellofresh steigen nach der jüngsten Talfahrt nun um 10,3 Prozent. Die UBS hat den Titel laut Händlern mit einem Kursziel von 10,80 Euro auf die Kaufliste genommen. Trotzdem dürften die Tage im MDAX gezählt sein, der derzeit kleinste MDAX-Titel könnte im Dezember dem Neuling Aumovio weichen und in den SDAX absteigen.

Einen positiven Börsenstart verzeichnen die Aktien des Medintechnikunternehmens Ottobock. Aktuell gehen sie zu 71,50 Euro um, nachdem der Ausgabepreis mit 66 Euro bereits am oberen Ende der Zeichnungsspanne erfolgt ist.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.653,96 +0,1% 4,23 +15,4%

Stoxx-50 4.777,22 -0,3% -14,27 +11,2%

DAX 24.629,94 +0,1% 32,81 +23,5%

MDAX 30.890,60 +0,1% 41,78 +20,6%

TecDAX 3.729,85 -0,1% -2,21 +9,2%

SDAX 17.516,69 +0,7% 117,48 +26,9%

CAC 8.071,48 +0,1% 11,35 +9,2%

SMI 12.638,63 -0,1% -9,48 +9,0%

ATX 4.719,36 +0,4% 16,68 +28,4%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:13 % YTD

EUR/USD 1,1611 -0,2% 1,1630 1,1738 +12,3%

EUR/JPY 177,71 +0,1% 177,56 173,09 +9,0%

EUR/CHF 0,9327 +0,0% 0,9323 0,9336 -0,7%

EUR/GBP 0,8695 +0,2% 0,8677 0,8715 +4,8%

USD/JPY 153,05 +0,3% 152,66 147,46 -2,9%

GBP/USD 1,3354 -0,4% 1,3404 1,3469 +7,1%

USD/CNY 7,1040 -0,2% 7,1204 7,1182 -1,2%

USD/CNH 7,1337 -0,2% 7,1492 7,1354 -2,5%

AUS/USD 0,6583 -0,0% 0,6585 0,6601 +6,4%

Bitcoin/USD 121.930,90 -1,1% 123.317,00 120.826,45 +30,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,17 62,02 +0,2% 0,15 -13,4%

Brent/ICE 66,35 66,25 +0,2% 0,10 -11,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.031,36 4.041,43 -0,2% -10,07 +54,0%

Silber 49,10 48,88 +0,4% 0,21 +69,3%

Platin 1.431,01 1.433,13 -0,1% -2,12 +63,6%

Kupfer 5,17 5,09 +1,5% 0,08 +25,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 09, 2025 04:03 ET (08:03 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Siemens Energy AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
08:46Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
07.10.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.10.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.10.2025Siemens Energy BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
08:46Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
07.10.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.10.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.10.2025Siemens Energy BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.09.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.10.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.09.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
08.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
04.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
22.08.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
06.08.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen