Blick auf Aktienkurs

MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag mit positiven Vorzeichen

08.10.25 09:28 Uhr
MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 391,70 EUR zu.

MTU Aero Engines AG
395,20 EUR 5,50 EUR 1,41%
Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 391,70 EUR. Den Tageshöchststand markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 393,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 392,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten MTU Aero Engines-Aktien beläuft sich auf 1.950 Stück.

Bei 397,80 EUR markierte der Titel am 02.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Kursplus von 1,56 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 249,60 EUR ab. Abschläge von 36,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,03 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 394,44 EUR.

Am 16.02.2016 hat MTU Aero Engines in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,29 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,29 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 1,18 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,18 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte MTU Aero Engines am 23.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 17,15 EUR je Aktie in den MTU Aero Engines-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

DatumMeistgelesen
