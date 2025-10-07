DAX24.340 -0,2%Est505.619 -0,2%MSCI World4.347 -0,1%Top 10 Crypto17,09 -1,8%Nas22.942 +0,7%Bitcoin105.829 -0,7%Euro1,1675 -0,3%Öl65,62 +0,2%Gold3.951 -0,3%
DAX schwächelt -- Nikkei nach Allzeithoch letztlich stabil -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Novo Nordisk mit Stellenkürzungen -- Gold, Rheinmetall, HENSOLDT, TSMC, AppLovin, NEL im Fokus
Costco Wholesale: Partnerschaft mit Novo Nordisk als strategischer Wendepunkt
Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell
So bewegt sich MTU Aero Engines

MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines büßt am Vormittag ein

07.10.25 09:26 Uhr
MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines büßt am Vormittag ein

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 389,30 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
390,80 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 389,30 EUR. Das bisherige Tagestief markierte MTU Aero Engines-Aktie bei 388,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 390,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.396 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 02.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 397,80 EUR. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 2,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 249,60 EUR am 07.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie 35,88 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 2,20 EUR an MTU Aero Engines-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,03 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 394,44 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MTU Aero Engines am 16.02.2016 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,29 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 17,15 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Bildquellen: MTU Aero Engines

mehr Analysen