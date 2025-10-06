DAX24.372 ±-0,0%Est505.619 -0,6%MSCI World4.335 -0,1%Top 10 Crypto17,09 +0,5%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.036 +0,6%Euro1,1674 -0,5%Öl65,64 +2,0%Gold3.944 +1,5%
Blick auf Aktienkurs

MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Montagvormittag behauptet

06.10.25 09:27 Uhr
Die Aktie von MTU Aero Engines hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der MTU Aero Engines-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 392,60 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die MTU Aero Engines-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 392,60 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 393,10 EUR. Die Abwärtsbewegung der MTU Aero Engines-Aktie ging bis auf 390,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 392,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten MTU Aero Engines-Aktien beläuft sich auf 2.806 Stück.

Am 02.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 397,80 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,32 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 249,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,03 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 394,44 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,18 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 23.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 22.10.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MTU Aero Engines einen Gewinn von 17,13 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu MTU Aero Engines AG

DatumRatingAnalyst
30.09.2025MTU Aero Engines NeutralUBS AG
19.09.2025MTU Aero Engines NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.09.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025MTU Aero Engines NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.09.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
01.09.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025MTU Aero Engines BuyUBS AG
14.08.2025MTU Aero Engines BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
30.09.2025MTU Aero Engines NeutralUBS AG
19.09.2025MTU Aero Engines NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.09.2025MTU Aero Engines NeutralUBS AG
28.07.2025MTU Aero Engines HoldWarburg Research
25.06.2025MTU Aero Engines Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
05.12.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
25.10.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
15.02.2023MTU Aero Engines SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
19.01.2022MTU Aero Engines UnderweightMorgan Stanley

