MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Freitagmittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 390,60 EUR zu.

Um 11:42 Uhr wies die MTU Aero Engines-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 390,60 EUR nach oben. Bei 393,40 EUR erreichte die MTU Aero Engines-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 388,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 11.810 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 397,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2025). Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 1,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (249,60 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 36,10 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

MTU Aero Engines-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,03 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MTU Aero Engines-Aktie bei 394,44 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 23.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der MTU Aero Engines-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 22.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass MTU Aero Engines ein EPS in Höhe von 17,13 EUR in den Büchern stehen haben wird.

