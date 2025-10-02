MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 392,90 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie musste um 15:53 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 392,90 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 389,70 EUR. Bei 396,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der MTU Aero Engines-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 45.520 Stück gehandelt.

Am 02.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 397,80 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MTU Aero Engines-Aktie 1,25 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 249,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,03 EUR. Im Vorjahr hatte MTU Aero Engines 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 394,44 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte MTU Aero Engines am 16.02.2016 vor. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte MTU Aero Engines am 23.10.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 17,13 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

Redaktion finanzen.net

