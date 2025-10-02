DAX24.416 +1,3%Est505.645 +1,1%MSCI World4.320 -0,1%Top 10 Crypto16,51 +1,3%Nas22.791 +0,2%Bitcoin102.094 +1,2%Euro1,1697 -0,3%Öl64,57 -1,3%Gold3.838 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Plug Power A1JA81 Lufthansa 823212 Alibaba A117ME HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 thyssenkrupp 750000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nähert sich Rekord -- US-Börsen uneins -- Tesla meldet Rekord-Auslieferungen in Q3 -- BioNTech, DroneShield, Siemens Energy, Novo Nordisk, BYD, Rüstungsaktien, Wolfspeed im Fokus
Top News
Der neue TikTok-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren! Der neue TikTok-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Notierung im Blick

MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer

02.10.25 16:10 Uhr
MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 392,90 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
389,30 EUR -6,00 EUR -1,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die MTU Aero Engines-Aktie musste um 15:53 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 392,90 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 389,70 EUR. Bei 396,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der MTU Aero Engines-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 45.520 Stück gehandelt.

Am 02.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 397,80 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MTU Aero Engines-Aktie 1,25 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 249,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,03 EUR. Im Vorjahr hatte MTU Aero Engines 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 394,44 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte MTU Aero Engines am 16.02.2016 vor. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte MTU Aero Engines am 23.10.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 17,13 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung: Elbit Systems, Broadcom, und MTU Aero Engines 

MTU Aero Engines-Aktie: Experten empfehlen MTU Aero Engines im September mehrheitlich zum Kauf

MTU-Aktie vor dem Ausbruch: UBS sorgt für neuen Auftrieb

Ausgewählte Hebelprodukte auf MTU Aero Engines

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: MTU Aero Engines

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu MTU Aero Engines AG

DatumRatingAnalyst
30.09.2025MTU Aero Engines NeutralUBS AG
19.09.2025MTU Aero Engines NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.09.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025MTU Aero Engines NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.09.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
01.09.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025MTU Aero Engines BuyUBS AG
14.08.2025MTU Aero Engines BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
30.09.2025MTU Aero Engines NeutralUBS AG
19.09.2025MTU Aero Engines NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.09.2025MTU Aero Engines NeutralUBS AG
28.07.2025MTU Aero Engines HoldWarburg Research
25.06.2025MTU Aero Engines Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
05.12.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
25.10.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
15.02.2023MTU Aero Engines SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
19.01.2022MTU Aero Engines UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für MTU Aero Engines AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen