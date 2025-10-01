MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines verliert am Mittwochnachmittag

Kurs der MTU Aero Engines

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 388,60 EUR.

Das Papier von MTU Aero Engines gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 388,60 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 384,10 EUR. Mit einem Wert von 391,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 45.218 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 395,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.07.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 1,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 249,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

MTU Aero Engines-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,03 EUR aus. Analysten bewerten die MTU Aero Engines-Aktie im Durchschnitt mit 394,44 EUR.

MTU Aero Engines gewährte am 16.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 EUR gegenüber 1,29 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat MTU Aero Engines im vergangenen Quartal 1,18 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von MTU Aero Engines wird am 23.10.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 22.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass MTU Aero Engines ein EPS in Höhe von 17,13 EUR in den Büchern stehen haben wird.

