MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines legt am Dienstagvormittag zu

Kursentwicklung

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von MTU Aero Engines konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,7 Prozent auf 383,90 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die MTU Aero Engines-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 383,90 EUR. Bei 385,80 EUR markierte die MTU Aero Engines-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 378,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 11.300 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (395,80 EUR) erklomm das Papier am 24.07.2025. Mit einem Zuwachs von 3,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 249,60 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,98 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,02 EUR. Im Vorjahr erhielten MTU Aero Engines-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 394,44 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Das EPS belief sich auf 1,29 EUR gegenüber 1,29 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 22.10.2026 wird MTU Aero Engines schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 17,11 EUR je Aktie belaufen.

