MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines legt am Montagmittag zu

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 375,70 EUR.

Um 11:46 Uhr sprang die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 375,70 EUR zu. In der Spitze gewann die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 378,00 EUR. Bei 375,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 13.973 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Am 24.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 395,80 EUR. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 5,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 249,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Verlust von 33,56 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,02 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete MTU Aero Engines 2,20 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 394,44 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,18 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,18 Mrd. EUR eingefahren.

MTU Aero Engines dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 22.10.2026.

Experten taxieren den MTU Aero Engines-Gewinn für das Jahr 2025 auf 17,11 EUR je Aktie.

