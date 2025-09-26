MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines präsentiert sich am Nachmittag fester

Kurs der MTU Aero Engines

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von MTU Aero Engines zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 374,10 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 374,10 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 378,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 375,40 EUR. Bisher wurden heute 36.423 MTU Aero Engines-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 395,80 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MTU Aero Engines-Aktie. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 249,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,28 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten MTU Aero Engines-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,02 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 394,44 EUR.

Am 16.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,18 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,18 Mrd. EUR.

Am 23.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von MTU Aero Engines veröffentlicht werden. Am 22.10.2026 wird MTU Aero Engines schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 17,11 EUR fest.

