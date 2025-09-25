MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittag behauptet

So bewegt sich MTU Aero Engines

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 364,80 EUR.

Anleger zeigten sich um 11:44 Uhr bei der MTU Aero Engines-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 364,80 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf 366,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die MTU Aero Engines-Aktie sank bis auf 361,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 365,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 15.828 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 395,80 EUR. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 7,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 249,60 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,92 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete MTU Aero Engines 2,20 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 394,44 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MTU Aero Engines am 16.02.2016 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

MTU Aero Engines wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 22.10.2026 dürfte MTU Aero Engines die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass MTU Aero Engines ein EPS in Höhe von 17,04 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

