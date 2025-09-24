MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines fällt am Donnerstagmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 358,90 EUR nach.

Die MTU Aero Engines-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 358,90 EUR. In der Spitze fiel die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 358,30 EUR. Bei 362,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der MTU Aero Engines-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 25.523 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 395,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.07.2025). Mit einem Zuwachs von 10,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 249,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Verlust von 30,45 Prozent wieder erreichen.

Nachdem MTU Aero Engines seine Aktionäre 2024 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,92 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 394,44 EUR.

Am 16.02.2016 äußerte sich MTU Aero Engines zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat MTU Aero Engines im vergangenen Quartal 1,18 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 23.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von MTU Aero Engines veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von MTU Aero Engines rechnen Experten am 22.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem MTU Aero Engines-Gewinn in Höhe von 17,04 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

