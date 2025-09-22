MTU Aero Engines Aktie News: Anleger schicken MTU Aero Engines am Mittwochmittag ins Plus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 365,90 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 365,90 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die MTU Aero Engines-Aktie sogar auf 370,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 364,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 21.864 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 395,80 EUR. 8,17 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 249,60 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 31,78 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,92 EUR. Im Vorjahr erhielten MTU Aero Engines-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MTU Aero Engines-Aktie bei 394,44 EUR.

Am 16.02.2016 äußerte sich MTU Aero Engines zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MTU Aero Engines ein EPS von 1,29 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die MTU Aero Engines-Bilanz für Q3 2025 wird am 23.10.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 22.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von MTU Aero Engines.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 17,04 EUR je Aktie belaufen.

