ROUNDUP: Tote nach Drohnenangriff in russischer Stadt Noworossijsk

NOWOROSSIJSK (dpa-AFX) - Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf den russischen Flottenstützpunkt Noworossijsk am Schwarzen Meer sind nach offiziellen Angaben mindestens zwei Zivilisten getötet worden. Sieben weitere Personen hätten Verletzungen erlitten, drei davon seien in kritischem Zustand, teilte der regionale Krisenstab mit. Gouverneur Wenjamin Kondratjew schrieb bei Telegram von einer "fürchterlichen Attacke" mitten am Tag auf das Stadtzentrum nahe dem Hotel Noworossijsk. Sieben Wohnhäuser sind nach Behördenangaben beschädigt worden.

Wer­bung Wer­bung

Unter den Verletzten sind demnach auch zwei Mitarbeiter des Caspian Pipeline Consortium (CPC), das für den Transport vor allem kasachischen Öls über den Hafen Noworossijsk nach Europa verantwortlich ist. Das CPC-Büro habe wegen des Beschusses seine Arbeit vorläufig eingestellt, teilte ein Unternehmenssprecher der Medienholding RBK zufolge mit.

Zuvor hatte es in Noworossijsk Drohnenalarm gegeben. Die Behörden warnten zudem vor einem Angriff unbemannter Wasserfahrzeuge auf den Hafen der Stadt. Über Treffer bei militärischen Objekten ist bisher nichts bekannt.

Wichtiger Stützpunkt für die Flotte

Noworossijsk ist Stützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte, mit der Moskau seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu Wasser führt. Die Bedeutung der Stadt als Flottenbasis hat seit Kriegsbeginn noch weiter zugenommen. Aufgrund starker ukrainischer Drohnenangriffe auf die seit 2014 von Moskau annektierte Halbinsel Krim war Russland gezwungen, den Großteil der Flotte nach Noworossijsk zu verlegen./bal/DP/men