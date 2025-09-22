MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von MTU Aero Engines. Zuletzt wies die MTU Aero Engines-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 367,70 EUR nach oben.

Die MTU Aero Engines-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:50 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 367,70 EUR. Im Tageshoch stieg die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 368,60 EUR. Bei 365,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 49.991 MTU Aero Engines-Aktien.

Bei 395,80 EUR markierte der Titel am 24.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 7,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 249,60 EUR. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 47,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,92 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete MTU Aero Engines 2,20 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 394,44 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,18 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte MTU Aero Engines möglicherweise am 22.10.2026 präsentieren.

Experten taxieren den MTU Aero Engines-Gewinn für das Jahr 2025 auf 17,04 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

