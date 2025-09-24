MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines fällt am Donnerstagvormittag

Kursentwicklung

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 360,80 EUR ab.

Die MTU Aero Engines-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 360,80 EUR abwärts. Der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 360,40 EUR nach. Bei 362,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 3.755 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 395,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.07.2025). Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 8,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 249,60 EUR. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 30,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,92 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MTU Aero Engines-Aktie bei 394,44 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat MTU Aero Engines im vergangenen Quartal 1,18 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte MTU Aero Engines am 23.10.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MTU Aero Engines einen Gewinn von 17,04 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

