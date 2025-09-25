MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Freitagvormittag mit stabiler Tendenz

MTU Aero Engines im Blick

Die Aktie von MTU Aero Engines hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der MTU Aero Engines-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 364,80 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie wies um 09:07 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 364,80 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie zog in der Spitze bis auf 366,40 EUR an. Das bisherige Tagestief markierte MTU Aero Engines-Aktie bei 362,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 365,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.382 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 395,80 EUR. 8,50 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 249,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an MTU Aero Engines-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,92 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MTU Aero Engines-Aktie bei 394,44 EUR.

Am 16.02.2016 hat MTU Aero Engines die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. MTU Aero Engines hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,29 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die MTU Aero Engines-Bilanz für Q3 2025 wird am 23.10.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von MTU Aero Engines rechnen Experten am 22.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines im Jahr 2025 17,04 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

