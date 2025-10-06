MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines schiebt sich am Montagmittag vor

MTU Aero Engines im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 394,00 EUR zu.

Um 11:49 Uhr stieg die MTU Aero Engines-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 394,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 395,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 392,50 EUR. Bisher wurden heute 12.191 MTU Aero Engines-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 397,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2025). Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 0,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 249,60 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,03 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 394,44 EUR an.

MTU Aero Engines gewährte am 16.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,29 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,29 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR umgesetzt.

MTU Aero Engines dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von MTU Aero Engines rechnen Experten am 22.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines im Jahr 2025 17,13 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

