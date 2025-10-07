DAX24.399 +0,1%Est505.633 +0,1%MSCI World4.348 -0,1%Top 10 Crypto17,21 -1,1%Nas22.942 +0,7%Bitcoin106.415 -0,1%Euro1,1670 -0,4%Öl65,30 -0,3%Gold3.958 -0,1%
DAX schwunglos -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Novo Nordisk mit Stellenkürzungen -- DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, D-Wave, AppLovin, NEL, Siemens Energy im Fokus
Blick auf Aktienkurs

MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Dienstagmittag mit positiven Vorzeichen

07.10.25 12:06 Uhr
MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Dienstagmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von MTU Aero Engines. Das Papier von MTU Aero Engines konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 391,70 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
390,80 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von MTU Aero Engines konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 391,70 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie zog in der Spitze bis auf 391,90 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 390,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14.510 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 02.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 397,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 1,56 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 249,60 EUR. Abschläge von 36,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für MTU Aero Engines-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,03 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MTU Aero Engines-Aktie bei 394,44 EUR.

Am 16.02.2016 hat MTU Aero Engines die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 1,29 EUR gegenüber 1,29 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1,18 Mrd. EUR gegenüber 1,18 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte MTU Aero Engines am 23.10.2025 präsentieren. MTU Aero Engines dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem MTU Aero Engines-Gewinn in Höhe von 17,15 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

DatumMeistgelesen
