Aurubis will künftig höheren Ergebnisanteil als Dividende ausschütten
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Der Kupferkonzern Aurubis hat seine Dividendenpolitik geändert und will künftig einen höheren Anteil seines operativen Konzerngewinns nach Steuern als Dividende ausschütten. Ab dem Geschäftsjahr 2025/26, das am 1. Oktober begann, werde eine Ausschüttungsquote von bis zu 30 Prozent angestrebt, teilte der im MDAX notierte Konzern mit. Für das per 30. September abgelaufene Geschäftsjahr 2024/25, das aus Sicht der Führung von erhöhten Investitionen in strategische Projekte geprägt war, werde eine Quote von 25 Prozent angestrebt.
Für das Geschäftsjahr 2023/24 hatte Aurubis 20 Prozent des operativen Konzernergebnisses nach Steuern als Dividende ausgeschüttet. Das entsprach einer Dividende von 1,50 Euro pro Aktie. Über die konkrete Höhe der Dividende entscheidet die Hauptversammlung.
