DAX24.144 -0,5%ESt505.399 -0,8%Top 10 Crypto15,65 -1,3%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.867 ±0,0%Euro1,1632 +0,1%Öl68,05 -1,0%Gold3.373 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 PUMA 696960 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- Asiens Börsen letztlich in Rot -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- Goldpreis im Aufwind -- Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA, im Fokus
Top News
Ausblick: NVIDIA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel - NVIDIA-Aktie unter Beobachtung Ausblick: NVIDIA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel - NVIDIA-Aktie unter Beobachtung
Clara Technologies-Aktie im Abwärtstaumel: ClaraTech zwischen KI-Hoffnung und Kurschaos Clara Technologies-Aktie im Abwärtstaumel: ClaraTech zwischen KI-Hoffnung und Kurschaos
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Anlegertag Düsseldorf, Samstag, 6. September, das Finanz-Event für Privatanleger & Trader - 40 Expertenvorträge und Blogger-Lounge! - Jetzt kostenfrei anmelden! +++
Kritische Rohstoffe

Deutschland und Kanada vereinbaren Rohstoff-Abkommen

26.08.25 11:29 Uhr
Rohstoff-Abkommen: Deutschland und Kanada stärken Partnerschaft | finanzen.net

Deutschland und Kanada wollen beim Abbau von kritischen Rohstoffen enger zusammenarbeiten.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und der kanadischen Premierminister Mark Carney kündigten bei einem Treffen in Berlin die Unterzeichnung eines entsprechenden Absichtsabkommens an.

Wer­bung

"Das ist ein guter Schritt, um unsere Volkswirtschaften zu stärken", versicherte Merz im Anschluss an den Besuch. Carney verwies auf den großen Reichtum seines Landes an solchen Rohstoffen und sprach unter anderem von Lithium und seltene Erden.

Im April hatte Peking mit Exportkontrollen auf sieben seltene Erden weltweite Besorgnis ausgelöst. China ist mit Abstand Weltmarktführer für diese Rohstoffe, die als unabdingbar für Elektromotoren und Laptops gelten.

/ax/mfi/sk/DP/mis

BERLIN (dpa-AFX)

Bildquellen: philoro