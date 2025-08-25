DAX24.153 -0,5%ESt505.384 -1,1%Top 10 Crypto15,94 +0,6%Dow45.330 +0,1%Nas21.491 +0,2%Bitcoin95.162 +0,3%Euro1,1643 +0,2%Öl67,26 -2,2%Gold3.388 +0,6%
DAX schließt etwas tiefer -- US-Börsen uneins -- Trump will Fed-Vorstandsmitglied entlassen -- BayWa, Gold, Wolfspeed, BASF, BYD, Valneva, Apple, Clara Technologies, VW, NVIDIA, Palantir im Fokus
Top News
Howard Marks warnt: Der Markt ist überteuert, nur die "Magnificent Seven" mit NVIDIA-Aktie überzeugen Howard Marks warnt: Der Markt ist überteuert, nur die "Magnificent Seven" mit NVIDIA-Aktie überzeugen
EchoStar gewinnt 75 Prozent: AT&T kauft Spektrum-Lizenzen von EchoStar - AT&T-Aktie stabil EchoStar gewinnt 75 Prozent: AT&T kauft Spektrum-Lizenzen von EchoStar - AT&T-Aktie stabil
+++ Anlegertag Düsseldorf, Samstag, 6. September, das Finanz-Event für Privatanleger & Trader - 40 Expertenvorträge und Blogger-Lounge! - Jetzt kostenfrei anmelden! +++
Indexänderung

Interactive Brokers ersetzt Walgreens Boots Alliance im S&P 500 - Aktien uneinheitlich

26.08.25 20:46 Uhr
NASDAQ-Aktie Walgreens fliegt raus - Interactive Brokers neu im S&P 500 - Aktien uneinheitlich | finanzen.net

Die Aktien von Interactive Brokers ersetzen Walgreens Boots Alliance im S&P-500.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Interactive Brokers Group Inc Shs
52,68 EUR -0,26 EUR -0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Walgreens Boots Alliance Inc
10,25 EUR -0,00 EUR -0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Walgreens wird von der Private-Equity-Gesellschaft Sycamore Partners übernommen, wodurch im Index ein Platz frei wird. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am Donnerstag, dem 28. August, in Kraft.

Wer­bung

Die Indexänderungen im Einzelnen:

+++++ S&P-500 - NEUAUFNAHME +++++

- Interactive Brokers

+++++ S&P-500 - HERAUSNAHME +++++

- Walgreens Boots Alliance

===

Die Walgreens-Aktie zeigt sich im NASDAQ-Handel zeitweise 0,29 Prozent tiefer bei 11,94 US-Dollar, während Interactive Brokers-Titel um 0,33 Prozent steigen auf 62,97 US-Dollar.

DJG/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

In eigener Sache

Übrigens: Interactive Brokers Group und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: dcwcreations / Shutterstock.com

