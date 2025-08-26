Gewinne in New York: S&P 500 schließt mit Gewinnen

Kursentwicklung im Fokus

Am Abend wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Am Mittwoch bewegte sich der S&P 500 via NYSE zum Handelsende 0,24 Prozent fester bei 6.481,40 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 50,237 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,094 Prozent auf 6.459,89 Punkte an der Kurstafel, nach 6.465,94 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Mittwoch bei 6.487,06 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.457,84 Punkten erreichte.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der S&P 500 bereits um 0,367 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 6.388,64 Punkten. Der S&P 500 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 27.05.2025, bei 5.921,54 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5.625,80 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 10,44 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 6.487,06 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4.835,04 Zähler.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Lumen Technologies (+ 12,37 Prozent auf 5,27 USD), Albemarle (+ 7,54 Prozent auf 87,68 USD), Datadog A (+ 4,29 Prozent auf 131,73 USD), CarMax (+ 4,02 Prozent auf 62,07 USD) und Wynn Resorts (+ 3,46 Prozent auf 123,20 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil SBA Communications REIT (A) (-4,89 Prozent auf 208,13 USD), J M Smucker (-4,44 Prozent auf 105,67 USD), Williams-Sonoma (-2,91 Prozent auf 192,17 USD), PerkinElmer (-2,89 Prozent auf 88,59 USD) und Palantir (-2,58 Prozent auf 156,72 USD) unter Druck.

Diese S&P 500-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im S&P 500 ist die Walgreens Boots Alliance-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 207.593.847 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,776 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick

Die SVB Financial Group-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. First Republic Bank lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 1.200,00 Prozent.

Redaktion finanzen.net