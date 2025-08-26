DAX24.046 -0,4%ESt505.393 +0,2%Top 10 Crypto16,00 +2,3%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin96.407 +0,3%Euro1,1637 -0,1%Öl67,80 +0,8%Gold3.397 +0,1%
US-Börsen letztlich in Grün -- DAX schließt in Rot -- NVIDIA enttäuscht mit seiner Bilanz -- Delivery Hero rechnet mit weniger Gewinn -- Snowflake, CrowdStrike, MongoDB, PayPal, Novo Nordisk im Fokus
NVIDIA-Aktie tiefer: KI-Platzhirsch NVIDIA enttäuscht mit seiner Bilanz - Rechenzentren-Umsatz belastet
CrowdStrike-Aktie dennoch in Rot: Umsatz von CrowdStrike knackt Milliardenschwelle
Gewinne in New York: S&P 500 schließt mit Gewinnen

27.08.25 22:32 Uhr
Am Abend wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.

S&P 500
6.481,4 PKT 15,5 PKT 0,24%
Am Mittwoch bewegte sich der S&P 500 via NYSE zum Handelsende 0,24 Prozent fester bei 6.481,40 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 50,237 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,094 Prozent auf 6.459,89 Punkte an der Kurstafel, nach 6.465,94 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Mittwoch bei 6.487,06 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.457,84 Punkten erreichte.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der S&P 500 bereits um 0,367 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 6.388,64 Punkten. Der S&P 500 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 27.05.2025, bei 5.921,54 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5.625,80 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 10,44 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 6.487,06 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4.835,04 Zähler.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Lumen Technologies (+ 12,37 Prozent auf 5,27 USD), Albemarle (+ 7,54 Prozent auf 87,68 USD), Datadog A (+ 4,29 Prozent auf 131,73 USD), CarMax (+ 4,02 Prozent auf 62,07 USD) und Wynn Resorts (+ 3,46 Prozent auf 123,20 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil SBA Communications REIT (A) (-4,89 Prozent auf 208,13 USD), J M Smucker (-4,44 Prozent auf 105,67 USD), Williams-Sonoma (-2,91 Prozent auf 192,17 USD), PerkinElmer (-2,89 Prozent auf 88,59 USD) und Palantir (-2,58 Prozent auf 156,72 USD) unter Druck.

Diese S&P 500-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im S&P 500 ist die Walgreens Boots Alliance-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 207.593.847 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,776 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick

Die SVB Financial Group-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. First Republic Bank lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 1.200,00 Prozent.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
21.08.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
08.08.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
21.08.2025NVIDIA BuyUBS AG
11.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
08.08.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

