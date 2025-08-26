Walgreens Boots Alliance Aktie News: S&P 500 Aktie Walgreens Boots Alliance macht am Mittwochabend Boden gut
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Walgreens Boots Alliance. Zuletzt konnte die Aktie von Walgreens Boots Alliance zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 11,95 USD.
Um 20:08 Uhr sprang die Walgreens Boots Alliance-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 11,95 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Walgreens Boots Alliance-Aktie bisher bei 11,95 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 11,91 USD. Von der Walgreens Boots Alliance-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.213.406 Stück gehandelt.
Am 18.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,24 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,84 Prozent könnte die Walgreens Boots Alliance-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2024 Kursverluste bis auf 8,09 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 32,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Walgreens Boots Alliance-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,23 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,657 USD belaufen.
Walgreens Boots Alliance gewährte am 26.06.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2025 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,40 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 38,99 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,35 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.10.2025 veröffentlicht.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Walgreens Boots Alliance-Gewinn in Höhe von 1,78 USD je Aktie aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.01.2024
|Walgreens Boots Alliance Neutral
|UBS AG
|03.04.2019
|Walgreens Boots Alliance Hold
|Pivotal Research Group
|19.12.2018
|Walgreens Boots Alliance Peer Perform
|Wolfe Research
|15.10.2018
|Walgreens Boots Alliance Hold
|Pivotal Research Group
|02.07.2018
|Walgreens Boots Alliance Hold
|Pivotal Research Group
