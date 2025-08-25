DAX24.163 -0,5%ESt505.392 -1,0%Top 10 Crypto15,63 -1,4%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.724 -0,1%Euro1,1619 ±-0,0%Öl68,20 -0,8%Gold3.378 +0,3%
Sicherheitspolitik im Blick

Ming Yang Smart Energy-Aktie fester: Luxcara storniert Windturbinen-Auftrag aus China nach Sicherheitsbedenken

26.08.25 09:22 Uhr
Ming Yang Smart Energy-Aktie in Grün: Luxcara storniert umstrittenen Windturbinen-Auftrag aus China | finanzen.net

Der Hamburger Windparkbetreiber Luxcara, dessen Pläne zum Einbau von Windturbinen aus chinesischer Produktion sicherheitspolitische Bedenken ausgelöst hatten, will den umstrittene Auftrag an die Ming Yang Smart Energy Group Ltd. stornieren.

Siemens Energy AG
90,78 EUR -0,80 EUR -0,87%
Charts|News|Analysen
Er soll durch die Reservierung von 19 Turbinen der deutsch-spanischen Herstellers Siemens Gamesa Renewable Energy SA, einer Tochter von Siemens Energy, ersetzt werden, sagte Luxcara-Geschäftsführer Holger Matthiesen der Nachrichtenagentur Bloomberg.

Der ursprünglich Auftrag für ein Projekt vor der Insel Borkums hatte die Bundesregierung auf den Plan gerufen, die europäische Windindustrie äußerte Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit und warnte vor unlauterem Wettbewerb. Eine vom Bundesverteidigungsministerium in Auftrag gegebene Studie warnte, dass China kritische Komponenten des Luxcara-Windparks für Spionagezwecke oder sogar zur wirtschaftlichen Kriegsführung nutzen könnte.

"Wir haben den Druck gespürt und auch die Kontroverse in der Öffentlichkeit", sagte Matthiesen der Agentur. "Aber das hatte keinen Einfluss auf unsere Entscheidung, die allein auf den Synergieeffekten und dem besseren Angebot beruht."

Das Angebot von Ming Yang Smart Energy Group sei das wirtschaftlichste gewesen, als es 2024 ausgewählt worden sei, sagte Matthiesen, doch seitdem hätten andere Hersteller nachgebessert.

Die Aktie schloss den Handel in Shanghai 1,30 Prozent höher ab bei 13,2 RMB.

DJG/DJN/sha/flf

DOW JONES

