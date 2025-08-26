DAX24.273 -0,4%ESt505.444 -0,8%Top 10 Crypto15,87 +0,1%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.675 -0,2%Euro1,1628 +0,1%Öl68,42 -0,5%Gold3.376 +0,3%
10 vor 9

Die wichtigsten 10 Fakten für Anleger am Dienstag - Trump mit neuer Zolldrohung und Eingriff in Fed-Personalpolitik

26.08.25 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - Trump mit neuer Zolldrohung an China und Eingriff in Fed-Personalpolitik

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. Der DAX wird am Dienstag mit Verlusten erwartet

Der DAX sowie der TecDAX werden am zweiten Handelstag der Woche mit einer schwächeren Eröffnung erwartet.

2. An den Börsen in Fernost geht es am Dienstag nach unten

In Tokio verliert der Leitindex Nikkei 225 zeitweise 0,95 Prozent auf 42.399,86 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite unterdessen 0,2 Prozent auf 3.875,75 Zähler.

Daneben rutscht der Hang Seng in Hongkong um 0,24 Prozent an auf 25.767,56 Stellen ab (MEZ: 07:55).

3. Trump will Vorstandsmitglied der US-Notenbank Fed entlassen

US-Präsident Donald Trump greift in die Personalpolitik der Notenbank Federal Reserve (Fed) ein: Fed-Gouverneurin Lisa Cook werde mit sofortiger Wirkung aus ihrem Amt im Vorstand entlassen. Zur Nachricht

4. Bitcoin fällt unter 110.000 Dollar, erholt sich aber wieder

Der Bitcoin hat sich am Dienstag im frühen Handel nach den jüngsten Verlusten stabilisiert. Zur Nachricht

5. HHLA-Aktie: Fünf Verletzte bei Großbrand im Hamburger Hafen

Mehr als 15 Stunden nach dem Ausbruch eines verheerenden Großbrandes im Hamburger Hafen ist die Feuerwehr noch immer mit dem Löschen des Feuers beschäftigt. Zur Nachricht

6. BayWa-Aktie: BayWa vor unruhiger Hauptversammlung

Vorstand und Aufsichtsrat der BayWa steht heute eine turbulente Hauptversammlung bevor. Zur Nachricht

7. Trump dämpft Erwartungen: Kein schnelles Treffen zwischen Putin und Selenskyj

US-Präsident Donald Trump hat sich zurückhaltender zu einem möglichen Treffen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj geäußert. Zur Nachricht

8. Trump droht China erneut mit hohen Zöllen - und fordert Magnete aus seltenen Erden

US-Präsident Donald Trump hat China mit Strafzöllen von bis zu 200 Prozent gedroht, falls Peking die Vereinigten Staaten nicht zuverlässig mit Magneten aus seltenen Erden beliefert. Zur Nachricht

9. VW-Werk Osnabrück: IG Metall widerspricht Gerüchten über Schließung

Für die IG Metall wäre es keine Werksschließung, wenn im Volkswagen-Werk Osnabrück nach 2027 nicht mehr Autos, sondern andere Produkte gefertigt würden. Zur Nachricht

10. Veränderungen im Depot des Starinvestors: In diese Aktien investierte Carl Icahn im 2. Quartal 2025

Im Depot des Starinvestors Carl Icahn gab es im zweiten Quartal 2025 einige Veränderungen. Ein Investment schaffte es neu in die Top Ten während zwei Positonen vollständig liquidiert wurden. Zur Nachricht

Bildquellen: Sergieiev / Shutterstock.com

