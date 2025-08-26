DAX24.273 -0,4%ESt505.444 -0,8%Top 10 Crypto15,39 -2,9%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.675 -0,2%Euro1,1633 +0,1%Öl68,43 -0,5%Gold3.376 +0,3%
Heute im Fokus

DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- 1&1-Chef kauft Aktien -- Apple, BayWa, VW, HHLA im Fokus

aktualisiert 26.08.25 08:18 Uhr

Trump droht China erneut mit hohen Zöllen - und fordert Magnete aus seltenen Erden. Borussia Dortmund löst Vertrag mit Sven Mislintat endgültig auf. Rio Tinto stellt Arbeit an Simandou-Eisenerzprojekt wegen Todesfall ein. Bitcoin fällt unter 110.000 Dollar, erholt sich aber wieder.

Marktentwicklung


Der deutsche Leitindex wird am Dienstag mit Verlusten erwartet.

Der DAX sowie der TecDAX werden am zweiten Handelstag der Woche mit einer schwächeren Eröffnung erwartet.

Am Dienstag blicken Anleger mit Sorge auf einen eskalierenden Machtkampf um die US-Notenbank. Präsident Donald Trump will Fed-Gouverneurin Lisa Cook mit sofortiger Wirkung entlassen - Cook kündigte jedoch an, ihr Amt zu verteidigen. Analysten warnen, dass Trump über Neubesetzungen die Fed stärker auf seinen Kurs niedrigerer Zinsen drängen könnte.

Die politische Unsicherheit belastet bereits die vorbörslichen Indikationen an der Wall Street. Zusätzlich verschärft der Handelsstreit mit China die Lage: Trump drohte Peking mit Strafzöllen von bis zu 200 Prozent, sollte die Lieferung von Magneten aus Seltenen Erden nicht gesichert werden.

