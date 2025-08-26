DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- 1&1-Chef kauft Aktien -- Apple, BayWa, VW, HHLA im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex wird am Dienstag mit Verlusten erwartet. Der DAX sowie der TecDAX werden am zweiten Handelstag der Woche mit einer schwächeren Eröffnung erwartet. Am Dienstag blicken Anleger mit Sorge auf einen eskalierenden Machtkampf um die US-Notenbank. Präsident Donald Trump will Fed-Gouverneurin Lisa Cook mit sofortiger Wirkung entlassen - Cook kündigte jedoch an, ihr Amt zu verteidigen. Analysten warnen, dass Trump über Neubesetzungen die Fed stärker auf seinen Kurs niedrigerer Zinsen drängen könnte. Die politische Unsicherheit belastet bereits die vorbörslichen Indikationen an der Wall Street. Zusätzlich verschärft der Handelsstreit mit China die Lage: Trump drohte Peking mit Strafzöllen von bis zu 200 Prozent, sollte die Lieferung von Magneten aus Seltenen Erden nicht gesichert werden.





Die europäischen Aktienmärkte dürfte auch am Dienstag nachgeben. Der EURO STOXX 50 soll leichter in den Dienstagshandel gehen. Die europäischen Aktienmärkte werden am Dienstag mit Verlusten erwartet. Auslöser ist die von US-Präsident Trump verkündete Entlassung von Fed-Gouverneurin Lisa Cook, die er auf angebliche Unregelmäßigkeiten bei Hypothekenanträgen zurückführt. Anleger werten den Schritt jedoch überwiegend als politisch motiviert und sehen einen drohenden Machtkampf um die Unabhängigkeit der US-Notenbank. Zusätzlich belasten schwache Vorgaben von der Wall Street: Zwar betonte Fed-Chef Jerome Powell in Jackson Hole Risiken für den Arbeitsmarkt, doch gab er keine Entwarnung bei den inflationsfördernden Folgen der US-Zollpolitik. Marktbeobachter sprachen daher von einer zuvor übertrieben optimistischen Reaktion.





Die US-Börsen präsentierten sich zum Wochenstart mit roten Vorzeichen. Der Dow Jones startete minimal leichter und rutschte dann etwas stärker in die Verlustzone, wo er 0,76 Prozent leichter bei 45.282,66 Punkten aus dem Handel ging.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite begann die Sitzung ebenfalls tiefer, drehte anschließend zunächst leicht in die Gewinnzone, bevor er wieder unterhalb die Nulllinie rutschte. Letztendlich ging er 0,22 Prozent tiefer bei 21.449,29 Zählern in den Feierabend. Zum Wochenauftakt agierten Anleger eher vorsichtig. Die anfängliche Begeisterung über eine mögliche Zinssenkung im September hat etwas nachgelassen. "Es gibt immer noch ein ziemlich hohes Maß an Unsicherheit, und wie Powell erwähnte, ist der Zinspfad nicht zwangsläufig auf einem vorgegebenen Weg", sagte Matthew Pallai, CIO von Nomura Capital Management gemäß Dow Jones Newswires. Der Markt rechnet bereits mit einem deutlichen Lockerungszyklus, was angesichts der bestehenden Unsicherheit nicht ganz stimmig ist - auch wenn Powell eine Zinssenkung im September ausdrücklich in Aussicht gestellt hat. Sorgen über Zölle und die damit verbundenen Inflationsrisiken könnten wieder stärker in den Vordergrund treten. In dieser Woche richten Investoren ihr Augenmerk auf neue Preisdaten und Angaben zum privaten Konsum. Höhepunkt dürfte am Mittwoch nach Börsenschluss der Quartalsbericht des KI-Chipkonzerns NVIDIA sein.




