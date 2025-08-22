Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Vormittag um die Kurse der Commodities
23.08.25 10:13 Uhr
So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.
Rohstoffe
2.624,50 USD 42,60 USD 1,65%
0,66 USD 0,00 USD 0,62%
1.946,00 USD 14,00 USD 0,72%
1,56 EUR 0,00 EUR 0,00%
91,81 EUR 0,41 EUR 0,45%
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
2,69 USD -0,12 USD -4,10%
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
3.371,70 USD 0,00 USD 0,00%
3,17 USD -0,06 USD -1,78%
61,02 USD -0,53 USD -0,86%
604,00 USD -11,00 USD -1,79%
3,91 USD 0,14 USD 3,66%
5.352,00 GBP -33,00 GBP -0,61%
99,85 USD -0,85 USD -0,84%
9.643,00 USD 32,00 USD 0,33%
2,40 USD 0,01 USD 0,52%
0,91 USD 0,01 USD 1,53%
3,88 USD 0,00 USD 0,00%
3,60 USD 0,04 USD 1,09%
17,38 USD 0,00 USD 0,00%
558,16 USD -1,06 USD -0,19%
14.745,00 USD -25,00 USD -0,17%
67,79 USD 0,12 USD 0,18%
63,77 USD 0,29 USD 0,46%
2,43 USD 0,05 USD 2,04%
1.126,00 USD 0,00 USD 0,00%
4.453,00 MYR 62,00 MYR 1,41%
1.364,50 USD 0,00 USD 0,00%
476,00 EUR -1,25 EUR -0,26%
11,53 USD -0,26 USD -2,16%
38,90 USD 0,00 USD 0,00%
297,00 USD 1,10 USD 0,37%
0,55 USD 0,01 USD 2,24%
10,36 USD 0,03 USD 0,29%
1,65 EUR 0,01 EUR 0,49%
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
196,75 EUR -0,25 EUR -0,13%
2.772,00 USD 10,00 USD 0,36%
33.550,00 USD 50,00 USD 0,15%
0,16 USD 0,00 USD 0,49%
Kaum Bewegung lässt sich am Vormittag beim Goldpreis erkennen. Um 10:10 Uhr tendierte der Preis bei 3.371,70 US-Dollar und somit auf dem Niveau des Vortages.
Redaktion finanzen.net
