Heute im Fokus
US-Börsen schließen deutlich höher dank Powell -- DAX geht fester ins Wochenende -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Zoom, DroneShield, BYD, Novo Nordisk, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
KW 34: So performten die MDAX-Aktien zuletzt
Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Tech-Branche im Fokus

Die Highlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 34 im Überblick

23.08.25 03:30 Uhr
Die Tops und Flops im TecDAX: Das war die Performance in KW 34 | finanzen.net
Börse Frankfurt

So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 34 im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Indizes
TecDAX
3.779,7 PKT 24,6 PKT 0,65%
Charts|News|Analysen

Die schlechtesten und besten TecDAX-Werte in der Kalenderwoche 34

Platz 31: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 34/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 15.08.2025 und dem 22.08.2025. Stand ist der 22.08.2025.

Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Platz 30: Eckert Ziegler

Eckert Ziegler: -5,10 Prozent

Quelle: Eckert & Ziegler

Platz 29: Nemetschek SE

Nemetschek SE: -4,06 Prozent

Quelle: Nemetschek Group

Platz 28: Kontron

Kontron: -3,90 Prozent

Quelle: Kontron

Platz 27: EVOTEC SE

EVOTEC SE: -3,78 Prozent

Quelle: evotec

Platz 26: PNE

PNE: -2,77 Prozent

Quelle: PNE

Platz 25: ATOSS Software

ATOSS Software: -2,62 Prozent

Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com

Platz 24: Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec: -2,09 Prozent

Quelle: Carl Zeiss Meditec

Platz 23: IONOS

IONOS: -2,04 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 22: Formycon

Formycon: -2,00 Prozent

Quelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

Platz 21: SAP SE

SAP SE: -1,86 Prozent

Quelle: SAP

Platz 20: Elmos Semiconductor

Elmos Semiconductor: -1,83 Prozent

Quelle: Elmos Semiconductor SE

Platz 19: AIXTRON SE

AIXTRON SE: -0,90 Prozent

Quelle: AIXTRON

Platz 18: Sartorius vz

Sartorius vz: -0,78 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 17: TeamViewer

TeamViewer: -0,55 Prozent

Quelle: II.studio / Shutterstock.com

Platz 16: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): 0,51 Prozent

Quelle: SUSS MicroTec SE

Platz 15: Infineon

Infineon: 0,53 Prozent

Quelle: Infineon Technologies

Platz 14: CANCOM SE

CANCOM SE: 0,66 Prozent

Quelle: Cancom

Platz 13: JENOPTIK

JENOPTIK: 0,79 Prozent

Quelle: JENOPTIK

Platz 12: HENSOLDT

HENSOLDT: 0,99 Prozent

Quelle: HENSOLDT

Platz 11: freenet

freenet: 1,21 Prozent

Quelle: freenet

Platz 10: QIAGEN

QIAGEN: 1,41 Prozent

Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Platz 9: Nordex

Nordex: 1,76 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 8: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: 1,91 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 7: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: 1,93 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Platz 6: Drägerwerk

Drägerwerk: 2,52 Prozent

Quelle: Drägerwerk

Platz 5: Nagarro SE

Nagarro SE: 2,56 Prozent

Quelle: Nagarro

Platz 4: Bechtle

Bechtle: 3,45 Prozent

Quelle: Bechtle AG

Platz 3: United Internet

United Internet: 6,35 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 2: Siltronic

Siltronic: 6,36 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 1: SMA Solar

SMA Solar: 7,99 Prozent

Quelle: SMA Solar

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

