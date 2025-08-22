Die Highlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 34 im Überblick
So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 34 im Überblick.
Platz 31: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 34/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 15.08.2025 und dem 22.08.2025. Stand ist der 22.08.2025.
Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
Platz 30: Eckert Ziegler
Eckert Ziegler: -5,10 Prozent
Quelle: Eckert & Ziegler
Platz 29: Nemetschek SE
Nemetschek SE: -4,06 Prozent
Quelle: Nemetschek Group
Platz 28: Kontron
Kontron: -3,90 Prozent
Quelle: Kontron
Platz 27: EVOTEC SE
EVOTEC SE: -3,78 Prozent
Quelle: evotec
Platz 26: PNE
PNE: -2,77 Prozent
Quelle: PNE
Platz 25: ATOSS Software
ATOSS Software: -2,62 Prozent
Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com
Platz 24: Carl Zeiss Meditec
Carl Zeiss Meditec: -2,09 Prozent
Quelle: Carl Zeiss Meditec
Platz 23: IONOS
IONOS: -2,04 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 22: Formycon
Formycon: -2,00 Prozent
Quelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
Platz 21: SAP SE
SAP SE: -1,86 Prozent
Quelle: SAP
Platz 20: Elmos Semiconductor
Elmos Semiconductor: -1,83 Prozent
Quelle: Elmos Semiconductor SE
Platz 19: AIXTRON SE
AIXTRON SE: -0,90 Prozent
Quelle: AIXTRON
Platz 18: Sartorius vz
Sartorius vz: -0,78 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 17: TeamViewer
TeamViewer: -0,55 Prozent
Quelle: II.studio / Shutterstock.com
Platz 16: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): 0,51 Prozent
Quelle: SUSS MicroTec SE
Platz 15: Infineon
Infineon: 0,53 Prozent
Quelle: Infineon Technologies
Platz 14: CANCOM SE
CANCOM SE: 0,66 Prozent
Quelle: Cancom
Platz 13: JENOPTIK
JENOPTIK: 0,79 Prozent
Quelle: JENOPTIK
Platz 12: HENSOLDT
HENSOLDT: 0,99 Prozent
Quelle: HENSOLDT
Platz 11: freenet
freenet: 1,21 Prozent
Quelle: freenet
Platz 10: QIAGEN
QIAGEN: 1,41 Prozent
Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Platz 9: Nordex
Nordex: 1,76 Prozent
Quelle: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 8: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: 1,91 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 7: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: 1,93 Prozent
Quelle: testing / Shutterstock.com
Platz 6: Drägerwerk
Drägerwerk: 2,52 Prozent
Quelle: Drägerwerk
Platz 5: Nagarro SE
Nagarro SE: 2,56 Prozent
Quelle: Nagarro
Platz 4: Bechtle
Bechtle: 3,45 Prozent
Quelle: Bechtle AG
Platz 3: United Internet
United Internet: 6,35 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 2: Siltronic
Siltronic: 6,36 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 1: SMA Solar
SMA Solar: 7,99 Prozent
Quelle: SMA Solar
