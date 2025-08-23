DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin98.004 -0,4%Euro1,1718 ±-0,0%Öl67,79 +0,2%Gold3.372 ±0,0%
Commodities im Blick

Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell

24.08.25 20:43 Uhr
Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.624,50 USD 42,60 USD 1,65%
News
Baumwolle
0,66 USD 0,00 USD 0,62%
News
Bleipreis
1.946,00 USD 14,00 USD 0,72%
News
Dieselpreis Benzin
1,56 EUR 0,00 EUR 0,13%
News
EEX Strompreis Phelix DE
91,81 EUR 0,41 EUR 0,45%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,69 USD -0,12 USD -4,10%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
3.372,11 USD 0,41 USD 0,01%
News
Haferpreis
3,17 USD -0,06 USD -1,78%
News
Heizölpreis
61,02 USD -0,53 USD -0,86%
News
Holzpreis
604,00 USD -11,00 USD -1,79%
News
Kaffeepreis
3,91 USD 0,14 USD 3,66%
News
Kakaopreis
5.352,00 GBP -33,00 GBP -0,61%
News
Kohlepreis
99,85 USD -0,85 USD -0,84%
News
Kupferpreis
9.643,00 USD 32,00 USD 0,33%
News
Lebendrindpreis
2,40 USD 0,01 USD 0,52%
News
Mageres Schwein Preis
0,91 USD 0,01 USD 1,53%
News
Maispreis
3,88 USD 0,00 USD 0,00%
News
Mastrindpreis
3,60 USD 0,04 USD 1,09%
News
Milchpreis
17,38 USD 0,00 USD 0,00%
News
Naphthapreis (European)
558,16 USD -1,06 USD -0,19%
News
Nickelpreis
14.745,00 USD -25,00 USD -0,17%
News
Ölpreis (Brent)
67,79 USD 0,12 USD 0,18%
News
Ölpreis (WTI)
63,77 USD 0,29 USD 0,46%
News
Orangensaftpreis
2,43 USD 0,05 USD 2,04%
News
Palladiumpreis
1.126,00 USD 0,00 USD 0,00%
News
Palmölpreis
4.451,00 MYR 60,00 MYR 1,37%
News
Platinpreis
1.364,50 USD 0,00 USD 0,00%
News
Rapspreis
476,00 EUR -1,25 EUR -0,26%
News
Reispreis
11,53 USD -0,26 USD -2,16%
News
Silberpreis
38,90 USD 0,00 USD 0,00%
News
Sojabohnenmehlpreis
297,00 USD 1,10 USD 0,37%
News
Sojabohnenölpreis
0,55 USD 0,01 USD 2,24%
News
Sojabohnenpreis
10,36 USD 0,03 USD 0,29%
News
Super Benzin
1,65 EUR 0,00 EUR 0,24%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
196,75 EUR -0,25 EUR -0,13%
News
Zinkpreis
2.772,00 USD 10,00 USD 0,36%
News
Zinnpreis
33.550,00 USD 50,00 USD 0,15%
News
Zuckerpreis
0,16 USD 0,00 USD 0,49%
News

Am Sonntagabend zieht der Goldpreis an. Um 20:40 Uhr kletterte der Goldpreis um 0,01 Prozent auf 3.372,11 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (3.371,70 US-Dollar).

Zeitgleich kommt der Silberpreis kaum vom Fleck. Nach 38,90 US-Dollar am Vortag, tendiert der Silberpreis um 20:15 Uhr bei 38,90 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Platinpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 1.364,50 US-Dollar lag, wird der Platinpreis um 20:15 Uhr auf 1.364,50 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Palladiumpreis kaum. Am Sonntagabend lag der Palladiumpreis bei 1.126,00 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1.126,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: panbazil / Shutterstock.com

