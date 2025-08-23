Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell

Commodities im Blick

Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.

Am Sonntagabend zieht der Goldpreis an. Um 20:40 Uhr kletterte der Goldpreis um 0,01 Prozent auf 3.372,11 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (3.371,70 US-Dollar).

Zeitgleich kommt der Silberpreis kaum vom Fleck. Nach 38,90 US-Dollar am Vortag, tendiert der Silberpreis um 20:15 Uhr bei 38,90 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Platinpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 1.364,50 US-Dollar lag, wird der Platinpreis um 20:15 Uhr auf 1.364,50 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Palladiumpreis kaum. Am Sonntagabend lag der Palladiumpreis bei 1.126,00 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1.126,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net