E-Commerce-Plattform

DHL weitet seine Dienstleistungen auf der E-Commerce-Plattform Shopify für US-Händler aus.

Wie der Bonner Logistikkonzern mitteilte, sind künftig seine Dienstleistungen über DHL eCommerce und DHL Express in Shopify integriert.

Wer­bung Wer­bung

Beispielsweise können Shopify-Händler - auch kleine und mittelgroße Händler - nun auf kostengünstige internationale Versandoptionen von DHL eCommerce und Express Worldwide zugreifen, die bisher nur Unternehmenskunden zur Verfügung standen. Angeboten werden sowohl die Dienstleistungen ohne Verzollung (DDU = delivery duty unpaid) als auch mit Verzollung (DDP = delivery duty paid), so dass die Händler wählen können, wann sie Zölle und Steuern von den Kunden einfordern.

Die DHL-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,90 Prozent tiefer bei 39,82 Euro.

DOW JONES