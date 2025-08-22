DHL erweitert Services auf Shopify für US-Händler - Aktie fällt dennoch
DHL weitet seine Dienstleistungen auf der E-Commerce-Plattform Shopify für US-Händler aus.
Werte in diesem Artikel
Wie der Bonner Logistikkonzern mitteilte, sind künftig seine Dienstleistungen über DHL eCommerce und DHL Express in Shopify integriert.
Beispielsweise können Shopify-Händler - auch kleine und mittelgroße Händler - nun auf kostengünstige internationale Versandoptionen von DHL eCommerce und Express Worldwide zugreifen, die bisher nur Unternehmenskunden zur Verfügung standen. Angeboten werden sowohl die Dienstleistungen ohne Verzollung (DDU = delivery duty unpaid) als auch mit Verzollung (DDP = delivery duty paid), so dass die Händler wählen können, wann sie Zölle und Steuern von den Kunden einfordern.
Die DHL-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,90 Prozent tiefer bei 39,82 Euro.
DOW JONES
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|06.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|27.06.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Equal Weight
|Barclays Capital
|26.06.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|16.05.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Equal Weight
|Barclays Capital
|02.05.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|29.07.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|15.07.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|14.07.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|25.06.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
