DAX24.154 -0,5%ESt505.390 -1,0%Top 10 Crypto15,63 -1,4%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.724 -0,1%Euro1,1619 ±-0,0%Öl68,21 -0,8%Gold3.378 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 PUMA 696960 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- Asiens Börsen in Rot -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- Goldpreis im Aufwind -- Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA im Fokus
Top News
Goldpreis steigt: Eskalation zwischen Weißem Haus und US-Notenbank beflügelt Gold Goldpreis steigt: Eskalation zwischen Weißem Haus und US-Notenbank beflügelt Gold
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co. Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Bereiten Sie sich auf die Realität an den Finanzmärkten vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!
Politische Turbulenzen

Darum verliert der französische Leitindex CAC 40 überdurchschnittlich

26.08.25 10:12 Uhr
Warum der französische Leitindex CAC 40 überdurchschnittlich an Wert verliert | finanzen.net

Der französische Leitindex CAC 40 hat am Dienstag überdurchschnittlich stark nachgegeben.

Politische Unsicherheit belastet den Markt in Paris.

So will im Streit um den anstehenden Sparhaushalt Frankreichs Premier François Bayrou die Vertrauensfrage stellen. Das Parlament werde darüber in zwei Wochen am 8. September abstimmen, sagte Bayrou. Darauf habe er sich mit Präsident Emmanuel Macron verständigt. Ein Sturz der Regierung in Frankreich würde der Wirtschaft schaden, hieß es von der ING Bank.

Wer­bung

Am Anleihemarkt ging die Renditedifferenz zwischen deutschen und französischen Anleihen mit zehnjähriger Laufzeit weiter auseinander. Anleger in Frankreich werden also vorsichtiger.

Am Aktienmarkt verlor der CAC 40 zuletzt 2,02 Prozent auf 7.683,54 Zähler und damit mehr als andere großen Börsen-Indizes in Europa. In dieser Woche hat er damit schon 3,3 Prozent eingebüßt. Von den Kursgewinnen seit Monatsanfang sind etwa zwei Drittel aufgezehrt. Charttechnisch trübt sich damit das Bild nun ein mit dem Rutsch unter das 61,8-Prozent-Fibonacci-Retracements des maximalen Anstiegs im August.

/ajx/mis

PARIS (dpa-AFX)

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com