DAX24.147 -0,5%ESt505.387 -1,1%Top 10 Crypto15,65 -1,3%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.842 ±-0,0%Euro1,1619 ±-0,0%Öl68,37 -0,5%Gold3.379 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 PUMA 696960 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- Asiens Börsen in Rot -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- Goldpreis im Aufwind -- Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA im Fokus
Top News
Goldpreis steigt: Eskalation zwischen Weißem Haus und US-Notenbank beflügelt Gold Goldpreis steigt: Eskalation zwischen Weißem Haus und US-Notenbank beflügelt Gold
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co. Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Bereiten Sie sich auf die Realität an den Finanzmärkten vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!
"Renew Danone"

Danone-Aktie kaum veränert: Danone will effizienter werden - Ab 2026 nur noch in drei Regionen tätig

26.08.25 09:34 Uhr
Danone-Aktie wenig bewegt: Danone verkleinert sich - Nur noch drei Geschäftsregionen ab 2026 | finanzen.net

Danone will die Konzernstruktur auf drei von bisher fünf Regionen straffen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Danone S.A.
72,46 EUR -0,40 EUR -0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der französische Lebensmittelkonzern, der hinter Actimel-Joghurt und Evian-Wasser steht, teilte am Dienstag mit, dass er sein Geschäft ab Januar in die drei Regionen EMEA, Asien-Pazifik und Amerika organisieren wird. Geleitet werden sollen sie von Pablo Perversi, Bruno Chevot und Henri Bruxelles.

Wer­bung

Bisher ist das Unternehmen nach fünf Regionen strukturiert.

Die drei Führungskräfte werden an die stellvertretende CEO Veronique Penchienati-Bosetta berichten. Der Chef der derzeitigen Region Asien, Afrika und Naher Osten, Christian Stammkötter, wird Danone nach 19 Jahren Ende dieses Jahres verlassen, heißt es weiter.

Die Umstrukturierung markiere die zweite Phase der Strategie "Renew Danone" und solle Agilität und Markteinfluss der Gruppe erhöhen, so das Unternehmen.

Im Pariser Handel geht es für die Danone-Aktie zeitweise um 0,03 Prozent abwärts auf 72,68 Euro.

DJG/DJN/rio/uxd

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Danone

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Danone

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com, Mirco Vacca / Shutterstock.com

Nachrichten zu Danone S.A.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Danone S.A.

DatumRatingAnalyst
18.08.2025Danone BuyUBS AG
15.08.2025Danone UnderperformJefferies & Company Inc.
11.08.2025Danone Market-PerformBernstein Research
11.08.2025Danone UnderperformJefferies & Company Inc.
01.08.2025Danone HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
18.08.2025Danone BuyUBS AG
31.07.2025Danone KaufenDZ BANK
30.07.2025Danone BuyUBS AG
30.07.2025Danone OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.07.2025Danone OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Danone Market-PerformBernstein Research
01.08.2025Danone HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Danone HoldDeutsche Bank AG
30.07.2025Danone Market-PerformBernstein Research
30.07.2025Danone Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.08.2025Danone UnderperformJefferies & Company Inc.
11.08.2025Danone UnderperformJefferies & Company Inc.
30.07.2025Danone UnderperformJefferies & Company Inc.
07.07.2025Danone UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Danone UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Danone S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen