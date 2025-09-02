Danone Aktie
Marktkap. 46,19 Mrd. EURKGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Danone nach einer Konferenz mit dem Finanzchef Jürgen Esser auf "Buy" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Der Fokus des Lebensmittelkonzerns liege auf einem schnelleren Wachstum als dem des Marktes, schrieb Guillaume Delmas in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Operativ und dank der Produktpalette solle unter dem Strich mehr Geld verdient werden./bek/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 18:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 18:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Danone Buy
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
78,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
73,32 €
|Abst. Kursziel*:
6,38%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
73,44 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,21%
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
76,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
