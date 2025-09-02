Danone Aktie
Marktkap. 46,19 Mrd. EURKGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Danone mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Buy" belassen. In einem Gespräch habe sich Finanzchef Jürgen Esser vergleichsweise optimistisch geäußert, schrieb Guillaume Delmas am Dienstagabend. Im Rahmen des zweiten Teils der Unternehmensstrategie "Renew Danone" liege der Fokus des Lebensmittelkonzerns darauf, schneller als die Branche zu wachsen und dafür zu sorgen, dass die operative Entwicklung sich stärker in den Gewinnen niederschlage ./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 18:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Danone Buy
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
78,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
73,32 €
|Abst. Kursziel*:
6,38%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
73,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,41%
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
76,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Danone S.A.
|08:36
|Danone Buy
|UBS AG
|08:01
|Danone Buy
|UBS AG
|02.09.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Danone Buy
|UBS AG
|15.08.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:36
|Danone Buy
|UBS AG
|08:01
|Danone Buy
|UBS AG
|02.09.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Danone Buy
|UBS AG
|15.08.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:36
|Danone Buy
|UBS AG
|08:01
|Danone Buy
|UBS AG
|18.08.25
|Danone Buy
|UBS AG
|31.07.25
|Danone Kaufen
|DZ BANK
|30.07.25
|Danone Buy
|UBS AG
|02.09.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|01.08.25
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.25
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets