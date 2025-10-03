DAX 24.464 +0,4%ESt50 5.649 -0,1%MSCI World 4.345 +0,2%Top 10 Crypto 17,15 +0,9%Nas 22.846 +0,3%Bitcoin 106.738 +1,2%Euro 1,1700 -0,2%Öl 65,09 +1,1%Gold 3.946 +1,5%
Danone Aktie

72,72 EUR -0,36 EUR -0,49 %
STU
73,30 EUR -0,44 EUR -0,60 %
GVIE
Marktkap. 47,26 Mrd. EUR

KGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN 851194

ISIN FR0000120644

Symbol GPDNF

JP Morgan Chase & Co.

Danone Overweight

14:51 Uhr
Danone Overweight
Danone S.A.
72,72 EUR -0,36 EUR -0,49%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Danone auf "Overweight" belassen. Die Rohstoffpreise deuteten auf eine disinflationäre Entwicklung im kommenden Jahr hin, schrieb Celine Pannuti in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick für die europäische Konsumgüterbranche. Anlagechancen sieht sie bei defensiven Qualitätsunternehmen, die weiterhin ein Volumenwachstum vorweisen können und vernünftig bewertet seien - namentlich Unilever, Danone, Kerry, AB Inbev, Heineken und Coca-Cola HBC. Dagegen rät die Expertin von hoch bewerteten Titeln in einem sich verschlechternden Konsumumfeld wie Lindt und Haleon ab./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 18:31 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Mirco Vacca / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Danone Overweight

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
73,30 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
72,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
78,34 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Danone S.A.

14:51 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.09.25 Danone Sector Perform RBC Capital Markets
16.09.25 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
03.09.25 Danone Buy UBS AG
03.09.25 Danone Buy UBS AG
mehr Analysen

