Danone Aktie

Kaufen
Verkaufen
Danone Aktien-Sparplan
75,30 EUR +1,20 EUR +1,62 %
STU
74,56 EUR -0,22 EUR -0,29 %
GVIE
Marktkap. 48,22 Mrd. EUR

KGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN 851194

ISIN FR0000120644

Symbol GPDNF

Jefferies & Company Inc.

Danone Buy

08:01 Uhr
Danone Buy
Danone S.A.
75,30 EUR 1,20 EUR 1,62%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Danone von "Underperform" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 62 auf 84 Euro angehoben. Nach der Abstufung vor einem Jahr wegen Sorgen über die Geschäfte in China und den USA erwarte er nun wieder ein nachhaltigeres Wachstum, schrieb David Hayes in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung des Lebensmittelkonzerns. Die Risiken für einen Abschwung hätten sich in Richtung zweites Halbjahr 2026 verschoben. Bis dahin könnten die Aktien sich besser schlagen als die der strauchelnden Konkurrenz./rob/gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 13:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone Buy

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
84,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
74,56 €		 Abst. Kursziel*:
12,66%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
75,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,55%
Analyst Name:
David Hayes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
79,08 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Danone S.A.

08:01 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
03.09.25 Danone Buy UBS AG
03.09.25 Danone Buy UBS AG
02.09.25 Danone Underperform Jefferies & Company Inc.
18.08.25 Danone Buy UBS AG
