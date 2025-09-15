Danone Aktie
Marktkap. 48,22 Mrd. EURKGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Danone von "Underperform" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 62 auf 84 Euro angehoben. Nach der Abstufung vor einem Jahr wegen Sorgen über die Geschäfte in China und den USA erwarte er nun wieder ein nachhaltigeres Wachstum, schrieb David Hayes in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung des Lebensmittelkonzerns. Die Risiken für einen Abschwung hätten sich in Richtung zweites Halbjahr 2026 verschoben. Bis dahin könnten die Aktien sich besser schlagen als die der strauchelnden Konkurrenz./rob/gl/zb
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
84,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
74,56 €
|Abst. Kursziel*:
12,66%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
75,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,55%
|
Analyst Name:
David Hayes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
79,08 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
