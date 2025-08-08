Bernstein Research

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Danone auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Aktuelle Marktdaten für die vier Wochen bis Mitte Juli zeigten eine trägere Entwicklung bei Körperpflegemitteln und Haushaltswaren im Vergleich zu den vorigen vier Wochen, schrieb Callum Elliott in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Lebensmittelmarkt habe sich etwas besser gehalten. Mit Blick auf die einzelnen Unternehmen hätten sich dabei recht unterschiedliche Entwicklungen gezeigt./mis/edh

