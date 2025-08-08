Danone Aktie
Marktkap. 46,45 Mrd. EURKGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Danone auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Aktuelle Marktdaten für die vier Wochen bis Mitte Juli zeigten eine trägere Entwicklung bei Körperpflegemitteln und Haushaltswaren im Vergleich zu den vorigen vier Wochen, schrieb Callum Elliott in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Lebensmittelmarkt habe sich etwas besser gehalten. Mit Blick auf die einzelnen Unternehmen hätten sich dabei recht unterschiedliche Entwicklungen gezeigt./mis/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 07:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 07:19 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Mirco Vacca / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Danone Market-Perform
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
83,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
71,96 €
|Abst. Kursziel*:
15,34%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
71,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,57%
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
76,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Danone S.A.
|12:06
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|08:56
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|Danone Kaufen
|DZ BANK
|12:06
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|08:56
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|Danone Kaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|Danone Kaufen
|DZ BANK
|30.07.25
|Danone Buy
|UBS AG
|30.07.25
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.25
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|25.06.25
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:06
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|01.08.25
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.25
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets