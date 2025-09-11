ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Danone auf 'Buy' - Ziel hoch auf 84 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Danone von "Underperform" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 62 auf 84 Euro angehoben. Nach der Abstufung vor einem Jahr wegen Sorgen über die Geschäfte in China und den USA erwarte er nun wieder ein nachhaltigeres Wachstum, schrieb David Hayes in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung des Lebensmittelkonzerns. Die Risiken für einen Abschwung hätten sich in Richtung zweites Halbjahr 2026 verschoben. Bis dahin könnten die Aktien sich besser schlagen als die der strauchelnden Konkurrenz./rob/gl/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 13:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
