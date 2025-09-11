DAX23.642 -0,5%ESt505.429 -0,2%Top 10 Crypto16,21 +1,3%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin98.307 +0,2%Euro1,1797 +0,3%Öl67,14 -0,5%Gold3.696 +0,5%
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Danone auf 'Buy' - Ziel hoch auf 84 Euro

16.09.25 09:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Danone S.A.
75,10 EUR 0,50 EUR 0,67%
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Danone von "Underperform" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 62 auf 84 Euro angehoben. Nach der Abstufung vor einem Jahr wegen Sorgen über die Geschäfte in China und den USA erwarte er nun wieder ein nachhaltigeres Wachstum, schrieb David Hayes in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung des Lebensmittelkonzerns. Die Risiken für einen Abschwung hätten sich in Richtung zweites Halbjahr 2026 verschoben. Bis dahin könnten die Aktien sich besser schlagen als die der strauchelnden Konkurrenz./rob/gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 13:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu Danone S.A.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Danone S.A.

DatumRatingAnalyst
08:01Danone BuyJefferies & Company Inc.
03.09.2025Danone BuyUBS AG
03.09.2025Danone BuyUBS AG
02.09.2025Danone UnderperformJefferies & Company Inc.
18.08.2025Danone BuyUBS AG
